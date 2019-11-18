Следует заниматься внутренним самовоспитанием и исследовать свою душу, не строить иллюзий относительно других людей, тогда меньше будет болезненных разочарований.

Фото: Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Сказано: «всяк же человек ложь», следовательно, справедливости нужно искать только у Бога, а не в людях. Любой человек слаб и искушаем даже на самой высокой степени духовного развития.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий практически в каждом своем интервью советует верующим уходить во внутреннюю пустыню. Когда мы освобождаем душу от духовных болезней, она становится духовной пустыней. И туда человек должен восходить умом своим: хоть и не всегда там жить, но время от времени туда заходить и творить молитву, там примиряться с Богом, там просить благодать, чтобы Господь дал силу любить ближних, даже своих врагов и ненавидящих нас. Это очень важный и ценный духовный совет.

Если мы, христиане, не научимся внутренне дистанцироваться от мира, не будем предпочитать Божественное человеческому, не выстроим своих личных отношений с Богом, то мир нас поглотит со своими страстями и новостями. Учитесь внутреннему деланию – молитве, это и есть жизнь с Богом и в Церкви», - сказал митрополит Антоний.

Он также отметил, что верующим необходимо знать историю Церкви.

«К сожалению, многие не знают церковной истории. Многие осведомлены о Церкви в основном из адаптированных житий святых. В их представлении существует сусальная картинка о Церкви и Ее жизни. Но это далеко не вся история. На протяжении всего существования Церкви было большое количество сложных и даже критических ситуаций, в том числе и схизмы между разными Церквями», - рассказал владыка.

Управделами УПЦ подчеркнул, что в истории Церкви были случаи преодоления раскола.

«Проходил не один год, а порой десятилетия, столетия, прежде чем кризис был преодолен. Мы хотим, чтобы все происходило так, как мы хотим, здесь и сейчас, но все зависит не от нашего желания, а от Господа и Его воли.

Все испытания нужны нам, нашей душе в первую очередь. Они всегда являются проверкой на человечность, верность, честность, мужество.

Не стоит ждать быстрых решений, не нужно рубить с плеча. Много разных людей трудится на ниве церковной дипломатии, и сложно себе даже представить, каких усилий все это стоит. Легко критиковать и обвинять других, труднее набраться терпения и работать со своими недостатками и грехами», - отметил архиерей.

Митрополит Антоний считает, что важно осознать: «сегодняшняя борьба ведется на духовном уровне, а не на политическом. И эта борьба с диаволом, который искушает простых людей и Патриархов. Некие проигрывают в этом сражении. Обличать зло нужно и называть вещи своими именами нужно, но не менее необходимо бороться со злом в себе и не судить, не разобравшись до конца в предмете».