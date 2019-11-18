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Чешские СМИ обратили внимание на то, что премьер-министр республики на мероприятиях, посвященных годовщине Бархатной революции, появился в галстуке в цветах российского флага.

Об этом сообщает Укринформ  со ссылкой на Lidovky.

«Премьер-министр Андрей Бабиш во время воскресных празднований годовщины протестов против коммунистического тоталитаризма, надел галстук с российским триколором, но позже сменил его на чешский», - пишет издание.

В галстуке с российским триколором глава правительства появился во время возложения цветов на Народном проспекте в Праге. Однако позднее, выступая в Национальном музее, он уже был в галстуке с «правильным» чешским триколором.

Российский и чешский триколоры состоят из одинаковых цветов, но отличаются порядком их размещения. В чешском триколоре это белая, красная и синяя горизонтальные полосы, а в российском — белая, синяя и красная.

Бабиш — не единственный чешский государственный деятель, который перепутал чешский триколор на галстуке с российским. Такую же ошибку сделал президент республики Милош Земан в 2013 году, когда принимал присягу.

Как сообщалось, Чехия отмечает 17 ноября 30-летие Бархатной революции. Участие и в праздничных мероприятиях приняли главы правительств Словакии, Польши, Венгрии, а также президент немецкого Бундестага Вольфганг Шойбле.
ForUm

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