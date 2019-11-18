Луцкий митрополит Православной Церкви Украины Михаил (Зинкевич) поддержал желание группы прихожан праздновать Рождество Христово по новоюлианскому календарю, то есть, 25 декабря.

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Как сообщается на сайте Волынской епархии ПЦУ, депутаты областного и Луцкого городского советов, члены общества «Просвита» и другие активисты просят у иерарха ПЦУ 25 декабря совершить рождественское богослужение в кафедральном соборе и этим самым положить начало новой традиции.

Группа активистов написала митрополиту открытое письмо, в котором особо подчеркнули, что в то время, как «большинство Православных Церквей во всем мире празднуют Рождество по новому стилю… Украина до сих пор остается в советской (а теперь – российской) парадигме, празднуя Рождество 7 января в компании с агрессором».

Вместе с этим, авторы письма не отрицают празднования Рождества 7 января, «чтобы не нарушать старой традиции тем верующим ПЦУ, кто ее придерживается».

На сайте Волынской епархии ПЦУ сообщают, что «владыка Михаил с пониманием относится к этой инициативе и может благословить совершение рождественского богослужения 25 декабря».

При этом, как говорится в сообщении, иерарх подчеркивает, что «речь не идет об отмене празднования Рождества Христова 7 января. А те, кто хочет его отметить вместе с Вселенским патриархатом и другими Православными Церквами 25 декабря, должны и Филипповку (Рождественский пост – Ред.) начать раньше, а именно 15 ноября».