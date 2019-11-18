17 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские оккупационные войска осуществили 9 обстрелов и 7 – в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

Вчера, 17 ноября, боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.