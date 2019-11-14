В Черновцах жители города выступили в защиту одной из исторических площадей города и поддержали петицию против постройки храма Православной Церкви Украины на Турецкой площади.

Фото: tamtour.com.ua

Об этом на своей странице Фейсбук написала местная активистка Анна Дутчак.

«7 ноября 2019 года депутаты Черновицкого городского совета проголосовали за решение о предоставлении Управлению Черновицкой епархии (Православная церковь Украины) разрешения на составление проекта отвода земельного участка ориентировочной площадью 0,01700 га в постоянное пользование для строительства и обслуживания культового здания - Памятной часовни», - сообщила Анна Дутчак.

По мнению активистки, данная инициатива является незаконной, поскольку предполагает «не просто построение часовни сомнительных размеров, а передачу в постоянное и бесплатное пользование части площади Пресвятой Марии в 170 м.кв. которое завуалированное под якобы восстановление истории площади в рамках концепции развития города, в которой ни слова о застройке и выделении земли нет. Согласно этой логике, так же можно кому-то отдать часть площади Центральной или Театральной».

Общественная активистка призвала жителей города поддержать петицию против постройки храма ПЦУ, поскольку, по ее мнению, это приведет к ограничению возможностей проведения культурно-массовых мероприятий и ограничит место на площади, поскольку территория, отведенная для культового сооружения, станет частной собственностью.

Петиция против строительства храма ПЦУ на Турецкой площади набрала уже 350 подписей из 250, и взята на рассмотрение.