Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Загородний, комментируя в кулуарах Верховной Рады принятый провластным большинством в первом чтении законопроект об открытии рынка земли, назвал это преступлением власти против собственного народа.

«Вы знаете, у меня, как историка по образованию, возникает одна аналогия. Киевский князь Владимир Великий собирал земли и делал Киевскую Русь мощным государством, одним из самых сильных, самых передовых в те времена, за что был причислен к лику святых и получил имя Владимир Красное Солнышко. Нынешний Владимир продает землю, обессиливает государство и за то преступление против Украины, против ее народа, которое он совершил, станет Владимиром Окаянным», – заявил Юрий Загородний.

Народный депутат убежден, что вопрос об открытии рынка земли должен решаться исключительно на всеукраинском референдуме.

«Власть игнорирует мнение людей. 74% граждан Украины за то, чтобы этот вопрос решался на референдуме, 81% против того, чтобы иностранцы купили украинскую землю. Но власть поступает цинично, предлагая «вы проголосуйте, а мы тогда будем с вами советоваться, продавать иностранцу или неиностранцу». Это подковерные игры или шулерство», – отметил Юрий Загородний, подчеркнув, что принятый в первом чтении закон направлен против интересов граждан страны.

Он также призвал задуматься, кто те несколько процентов, которые выступают за продажу украинской земли. По мнению народного депутата, это в первую очередь «грантоедовские организации, воспитанники Сороса и представители МВФ».

«Народ, который доведен до нищеты, разве может купить эту землю? Не может! Продать за бесценок может, а купить – не может… А представители иностранных транснациональных корпораций скупят эту землю, и получится, что мы на своей родной земле будем ходить не по своей земле, понимаете? Не по своей земле, эта земля будет принадлежать кому-то другому, но не украинцам», – заявил Юрий Загородний.

Нардеп также обратил внимание на важную тенденцию: законопроект о рынке земли принимался в преддверии приезда в Украину представителей МВФ. А двумя днями ранее правительство выполнило еще одно требование Международного валютного фонда, подняв цену на газ для населения почти на 15%.

«Все это делается под миссию МВФ, в угоду МВФ. То есть можно сделать вывод, что партия «Слуга народа» и ее лидер, президент Украины, на самом деле не являются ни партией украинского народа, ни ее лидером. Они – представители МВФ, партия МВФ», – заявил Юрий Загородний.