Участники Межпарламентской Ассамблеи Православия в Афинах обсудят церковный раскол в Украине, который представляет опасность для культурных и политических отношений европейских стран.
Фото: сайт МАП
Об этом сообщает ТАСС.
«Нас чрезвычайно беспокоит непрекращающийся произвол в Украине, где ежедневно нарушаются права верующих, происходит захват храмов, украинскими судами выносятся соответствующие решения, оказывается давление на священнослужителей, что является отступлением Украины от международных обязательств по невмешательству в дела религиозных общин. В этой связи в рамках международного секретариата при участии спикера парламента Греции Константиноса Тасуласа мы совместно с представителями всех стран - членов МАП заявляем о необходимости локализации раскола», - заявили в пресс-службе председателя МАП Сергея Гаврилова.
***Межпарламентская Ассамблея Православия, объединяет политиков из 27 стран и состоит из парламентских делегаций, членами которых являются православные депутаты.
Была создана в 1994 году по инициативе правительства Греции
Задачами МАП являются координация законотворческой деятельности и содействие принятию национальными парламентами законов, отвечающих интересам Православия в обществе.
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