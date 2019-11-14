Сельский голова Дударкова Киевской области Николай Гуральник отказался дать комментарий журналистам о коррупции и наехал на одного из них своим автомобилем, сообщает пресс-служба областной полиции.

По данным правоохранителей, мужчина отказался отвечать на вопросы представителей СМИ, сел за руль своего автомобиля и поехал, несмотря на то, что движение ему преградили журналисты. Одного из них чиновник «провез» на капоте несколько десятков метров.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Также относительно должностного лица составлен административный протокол по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) КоАП.

Полиция устанавливает все детали уголовного преступления, выясняет роль каждого участника инцидента.