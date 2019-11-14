Каждый верующий должен защищать православное учение, и четко понимать, в чем состоит главная задача Церкви, в чем суть Ее служения, каковы Ее главные догматы.

Фото: Митрополит Антоний / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Истина не абстрактна, это не размытое понятие. Истина – это не что, а Кто. Истина есть Сам Бог, бесконечно познаваемый в Своих действиях и безгранично открывающийся нам. Если до существования Церкви познание истины было невозможно, то с Ее созданием человек получил такую возможность.

Церковь – надмирная и земная по своей природе – единственная обладает полнотой истины. Временный мир не в состоянии ее вместить», - сказал архиерей.

Владыка Антоний отметил, что «познание истины совершается всем составом человека, а не отдельными его частями. Бог познается не в экстатическом состоянии и не сухим рассудком, а единственно через духовно-телесное единение со Христом в Церкви.

Участвуя в Евхаристии, человек может личностно совершенствоваться, бесконечно расти ко Христу, постепенно становясь с Ним едино-духовным и едино-телесным, делаясь при этом носителем истины».

Управделами УПЦ подчеркнул, что Церковь остается неизменной во все времена.

«Церковные догматы неизменны и актуальны во все времена. Они вне времени. Учителя Церкви на протяжении всего существования христианства утверждают одни и те же догмы, трактуют Слова Божии – Учение Христа, интегрируя их в ту эпоху, которой они принадлежат, отвечая на вызовы времени и заблуждения», - сказал он.

Владыка Антоний напомнил, как Церковь боролась за чистоту учения про Святую Троицу.

«Церковь всегда борется за чистоту учения. Мы знаем несколько основных периодов этой борьбы. Церковь защищала истинное учение о Боге-Пресвятой Троице от всевозможных эллинских и гностических сект и лжеучений вплоть до конца IV века, когда и был утвержден догмат о Святой Троице отцами Церкви – святым Афанасием Александрийским и огромными усилиями великих каппадокийцев: Василия Великого, Григория Богослова и Григория Нисского.

Именно с той поры ипостасные свойства Пресвятой Троицы выражаются следующими определениями: у Отца – нерожденность, у Сына – рожденность (от Отца), исхождение (от Отца) у Святого Духа.

Личные свойства […] вечно остающиеся неизменными, исключительно принадлежащие тому или другому из Божественных Лиц. Благодаря этим свойствам Лица разные, и мы познаем их как особые Ипостаси», - отметил митрополит.

Управделами УПЦ сказал, что в истории Церкви были времена, когда приходилось защищать учение о Боге.

«С IV до середины IX века Церковь защищала догмат о Господе нашем Иисусе Христе, истинном Боге и истинном Человеке, борясь против несториан, монофизитов и других ересей.

Вселенскими Соборами был утвержден этот догмат при содействии святого Кирилла Александрийского, святого Папы Льва Великого, святого Максима Исповедника, а также других отцов Церкви.Закончился данный христологический период Торжеством Православия в 843 году.

После указанных периодов борьбы за чистоту учения Христа Церковь отстаивала догматы о Святом Духе и о Церкви, необходимые для веры в сошествие Святого Духа и для чаяния нашего обожения, происходящего в Церкви», - отметил он.

Архиерей сказал, что важно помнить об ошибках истории, чтобы не повторять их.

«Не прекращаются нападки на Церковь и сегодня. Появляются новые заблуждения, искушения или трансформируются старые. Экклесиологические споры, длящиеся уже более 5 столетий и не прекращающиеся до сих пор, касаются природы Церкви.

Ошибочные представления уводят людей от истинного понимания Ее природы, искажают догматы, утверждают доктрины, противоположные учению Церкви, отрывают людей от целостности Церкви, заставляют бороться с Ее природой и Ее учением. […]

Единение со Христом оказалось невозможным – Римская Церковь стала посредницей и преградой между Христом и своей паствой, а Римский Патриарх – Его наместником на земле, источником всей церковной власти и единственным непогрешимым выразителем всей полноты Церкви, что зафиксировано в 1870 году установлением догмата о папской безошибочности.

Но люди забывают, что они без Бога ничто, а без Его Церкви лишены пути спасения. Они не могут выйти за пределы немощных человеческих сил и понимания. Это возможно исключительно в Духе Божием и Силе Божией», - подчеркнул митрополит.

Владыка Антоний отметил, что ошибки совершаются тогда, когда человек полагается только на свои силы.

«Своим разумом никто не может постичь природу Бога и Его Церкви. Поэтому, полагаясь только на себя, люди и совершают ошибки. Сколько раз национальная идея старалась поглотить Церковь, сделать Ее «своей», смешаться с ней, сколько государств стремилось растворить и разбавить Ее своим духом. Но Церковь всегда была незыблема в Своих догматах и неизменна в Своей природе: Божественной и человеческой.

Человеческое не может превалировать над Божественным. Эти природы сосуществуют и дополняют друг друга в гармонии, заповеданной Самим Господом.

В Церкви существуют изменяемые вещи, традиции, так как Церковь – живой организм, а значит, реагирует на внешние изменения. Но также есть вещи, неизменные ни при каких обстоятельствах.

Вот в этом неразделении данных понятий и недопонимании и лежит большинство сегодняшних заблуждений и проблем. Важно помнить о былых ошибках», - подытожил митрополит Антоний.