Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов считает, что в сессионном зале Верховной Рады народные депутаты должны работать, а не «сидеть» в телефонах. Такое мнение Баканов высказал в интервью «Главкому».



«Я не понимаю, зачем вообще они переписываются с кем-то, особенно в зале Верховной Рады. На сегодня настолько все диджитализировано, что все должны помнить: там на балконе (ложа прессы. – Ред.) стоит человек с супероптикой и видит текст на экране», - отмечает глава СБУ.



Баканов заявил, что вообще «предложил бы заходить в зал Верховной Рады, в принципе, без телефонов».



«Это бы меньше отвлекало от работы. Согласитесь, вы бы не терпели у себя в редакции работника, который целый день в телефоне? Почему депутатам можно?» - возмущается чиновник.



Баканов также напомнил, что факты, всплывшие из переписок депутатов, пока не получают продолжение в расследованиях, потому что «депутаты имеют статус неприкасаемых и представители СБУ не имеют права работать по ним».



«Но мы ждем 1 января 2020 года, когда они этот статус потеряют», - заверил глава Службы безопасности и добавил, что пранкер Джокер, который обнародовал скандальную информацию о «слугах народа», «не сделал ничего такого, что бы могло привлечь внимание Службы безопасности».



«Пока никто из депутатов с запросом касательно его не обращался», - сказал он.

Напомним, 29 октября Яременко во время работы в сессионном зале парламента переписывался в онлайн-сети знакомств.

Позже он написал в Facebook, что переписка сфабрикована специально для журналистов, но впоследствии удалил этот пост и написал слова извинения.

После скандала Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета по иностранным делам.