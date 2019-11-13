Нам нужно стараться работать со своими многочисленными желаниями и выбирать из них те, которые будут вести к добру.

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Об этом во Всемирный день доброты рассказал священник Украинской Православной Церкви, духовник общины глухих в Киеве, клирик Свято-Троицкого Ионинского монастыря Григорий Крыжановский во время пресс-конференции «КП в Украине».

«Задача праздника напомнить людям о том, что делать добро крайне полезно. Человек в своей основе тянется к добру и свету, а поскольку в Евангельском понимании Бог есть любовь, Бог есть добро, то День доброты можно и нужно отмечать всем людям», - отметил священник.

По словам Григория Крыжановского, свою доброту мы можем проявить в оказании помощи всем тем, кто в ней нуждается.

«Доброта - способность человека выходить за пределы своего личного я, своего эго, своей житейской пользы и совершать великие стоящие поступки в отношении окружающих. Великие поступки - это забота о сиротах, вдовах, стариках, детях, о том, кто болеет, кто в тюрьме - забота о каждом, кому она необходима. Если мы оказываем помощь, то нас можно будет причислить к профессионально добрым людям», - объяснил священник.

В контексте православной веры, доброта (как синоним любви и милосердия) является ежеминутным деланием и, по словам Евангелия, есть проявлением учения Христа:

«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Ин. 13:35».

Священник подчеркнул, что просто быть добрым без проявления в каких-то действиях, опасно.

«Мы не делаем добрых дел. Бог будет нас судить не за то, что мы не делали добра, а за то, стали ли мы делать больше добра, чем нас научили».

*** Всемирный день доброты традиционно празднуется 13 ноября.

День доброты был установлен в 1998 году, на первой конференции Всемирного движения доброты в Токио.

Главная задача праздника – напомнить людям о важности проявлений человечности и взаимопомощи в современном мире.

Символом праздника является открытое сердце.