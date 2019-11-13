также в разделеРелигия
Паломница в 92 года отправилась в крестный ход в Почаевскую лавру 6
Из-за скуки человек способен убить – форум священников УПЦ 7
В Анталии РПЦ основала православное сообщество для русскоязычных верующих 30
В Запорожье прихожане УПЦ пожертвовали 170 тыс грн на аппарат для лечения детей 16
Патриарх Кирилл считает, что верующих УПЦ сплотил авторитет Митрополита Онуфрия 41
Монахи Святогорской лавры выступили против незаконного строительства спорткомплекса возле монастыря 11
Предстоятель УПЦ рассказал, где найти примеры надёжных семейных отношений 28
В Греции православные написали открытое письмо архиереям, выступив против признания ПЦУ 17
В УПЦ назвали эффективные способы формирования крепкой общины 8
Главу Элладской Церкви призвали представить канонические обоснования признания ПЦУ 40
В Черниговской области ограбили и осквернили храм УПЦ 23
В Херсоне крестным ходом почтили память преподобной Евтропии Херсонской 21
В Церкви рассказали, как радикальные силы могут усилить давление на Президента в «церковном вопросе» 21
Александрийский Патриарх, вопреки просьбе духовенства, помянул Епифания на Богослужении на Кипре 43
В Винницкой, Одесской, Хмельницкой и Черновицкой областях освящены новые храмы УПЦ 27
На Винничине помолятся за жертв политических репрессий 12
В УПЦ объяснили, почему Патриарх Варфоломей не хочет нести личную ответственность за признание ПЦУ 29
В Киеве более 300 священников УПЦ собрались поделиться опытом организации жизни общин 23

Протоиерей Матфей Вулканеску из Пирейской митрополии Элладской Православной Церкви, считает, что главу Православной Церкви Украины Епифания Думенко нельзя называть мирянином, потому что он – вне Церкви.

Фото: ЕРА

По мнению священника, Епифаний не имеет священства, сообщает греческий сайт «Кatanixi».

Священник подчеркнул, что «когда мы говорим "миряни" (гр. λαϊκός), это означает "человек, который является членом Церкви Христовой и был миропомазан при крещении святым миром". В этом смысле, мирянин – не священнослужитель, не епископ, не священник, не диакон, но у него есть "царское священство". И он в полной мере является членом Церкви Христовой».

Однако, считает священник, в случае Епифания «речь идет не о мирянине, а о человеке […], который не принадлежит Церкви Христовой».

Отец Матфей спрашивает: «Когда человек, который сослужит Вселенскому Патриарху, или сам Вселенский Патриарх поминает имя раскольника, а в этой же литургии участвует Архиепископ Иероним и разделяет с ним общую Чашу, то это аналогично тому, как если бы Патриарх Варфоломей включил в диптихи Папу Франциска и поминал его на литургии. Разве это не то же самое?».

Протоиерей напомнил, что «раздор и ересь находятся вне Церкви. И если зачинщики раздора пытаются словом или делом изобразить из себя православных, это ничего не меняет. И даже если бы они не сослужили с униатами, это все равно ничего бы не изменило, они все равно были бы вне Церкви».

23 октября в рамках серии мероприятий под названием «Православное вмешательство» в зале «Православного христианского общества святого Иосифа Исихаста» состоялось выступление протопресвитера Ангелоса Ангелакопулоса «Последние события по украинскому вопросу». 

Отец Ангелос напомнил собравшимся, что в одной из его статей речь идет о том, что «Патриарх Варфоломей применяет сейчас новый метод, новую тактику. Если до сих пор он наделял статусом Церкви ереси, то теперь он начал вводить в Церковь ещё и расколы, а также людей, которые не имеют к Ней никакого отношения, и тому подобное».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2829 грн.
12
Теги