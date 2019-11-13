Во Флорине (Греция) в христианской общине Птолемаиды во время воскресной литургии группа мирян написала митрополиту Неакринийскому и Каламарийскому Элладской Православной Церкви Иустину (Бардакасу) письмо по «украинскому вопросу». Верующие распространили около 300 листовок с текстом письма, а представитель подписавшихся под текстом письма лично вручил его митрополиту Иустину.

Фото: aktines.blogspot.com

Копия письма была также отправлена митрополиту Флоринскому Феоклиту, сообщает греческий сайт «Вима Ортодоксия».

В письме миряне выражают «самое глубокое горе и боль за новый Великий раскол в Православии за последние 1000 лет».

По их мнению, признав ПЦУ «Патриарх Варфоломей, служащий геополитическим интересам Америки совершил неслыханное действие – предоставил автокефалию нерукоположенным, анафематствованным, самопровозглашенным».

Подписанты уверены, что «он не имел права делать это, во-первых, потому что Украина не находится в канонической юрисдикции Вселенского Патриархата», а во-вторых, потому что он не имел права восстанавливать анафематствованных, которые даже «ни разу не сожалели и не покаялись», так как такое право имеет только тот, кто их анафематствовал.

Миряне пишут, что «к сожалению, в прошлом месяце Церковь Греции первая признала» (ПЦУ, - ред.). Они напоминают, что признанию предшествовали визиты посла США Джеффри Пайета к архиепископу Иерониму и митрополиту Навпактскому Иерофею (Влахосу), «чья риторика повлияла на всю иерархию».

Кроме того миряне считают, что в церковные синодальные комитеты, которые рассматривали «украинский вопрос», вошли иерархи, симпатизирующие экуменизму.

Авторы письма подчеркнули, что «за исключением Константинопольского патриархата, являющегося виновником этого канонического преступления, Церкви Греции и Александрии, остальные одиннадцать Поместных Церквей поддерживают каноническую Церковь Украины, которая подвергается постоянному преследованию со стороны государственной власти: терпит насилие, захваты храмов и так далее».

Миряне уверены, что митрополиты Элладской Церкви вместо того, чтобы поддержать Украинскую Православную Церковь против этого «несправедливого преследования», сами оказались «на стороне... преследователей».

Они спрашивают: «Куда вы убрали преследуемую Церковь с 12 000 приходов? Это как отменить Церковь Греции и вместо нее признать старостильников».

Подписанты напоминают иерархам, что «в течение многих лет Украина находится на грани гражданского возгорания». Они спрашивают: «Не приходило ли вам на ум, что своим поступком вы можете зажечь роковую искру конфликта в стране, в которой существуют две параллельные юрисдикции, враждебные друг другу?».

Они считают, что миряне имеют право знать о том, что происходит в Церкви Греции и том, какие решения принимаются на Синоде иерархии, потому что «вы должны понимать, что Церковь – это не только вы, архиереи. Церковь – это Тело Христово, это духовенство и люди. И вы не имеете права держать в неведении членов Церкви, особенно в таких серьезных вопросах».

Авторы письма заявляют, что иерархи, поддержавшие ПЦУ, «стали моральными преступниками и виновниками колоссального раскола – и не в городе или автокефальной Церкви, но во всём Православии».

Они спрашивают своего архиерея: «Не боитесь ли Бога, Высокопреосвященнейший? Вам все равно, какой ответ вы дадите завтра на Страшном Суде Христа? Вас это не пугает? Вы помните слова святителя Иоанна Златоуста, что грех раскола не смывается даже мученической кровью?».

Миряне продолжают: «Вы понимаете, что и вы, и священнослужители, которые поддерживают связь с людьми, которые не только находятся вне Церкви, но и анафематствованные, также ставите себя вне общения? И если вы хотите следовать за патриархом на край духовной пропасти, то в чем виноваты простые верующие, которых вы тянете вместе с собой?».

Авторы письма подчеркивают, что «Церковь Греции находится в серьезной опасности. Тяжело падение Церкви». Именно поэтому они считают, что 11 Поместных Церквей должны будут обязательно собраться на Всеправославный Собор «для решения этой очень серьезной проблемы, и не исключено, что Греческая Церковь и Вселенский патриархат будут осуждены».

Если это случится, говорят миряне, то «это будет иметь ужасные последствия: таинства станут недействительными, люди не смогут ни жениться, ни креститься, ни даже покаяться! Вы подумали о них всех?», – заканчивают свое письмо греческие миряне.