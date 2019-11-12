также в разделеСтолица
В Киеве мужчина пытался сжечь себя в зале игровых автоматов 24
Нафтогаз добился ареста счетов компании Газпрома в Японии 30
Верующие устроили драку в киевском суде: пятеро задержанных 31
В Киеве Lexus сбил двух человек на тротуаре, погибла женщина 35
Возле Шулявского моста нашли более сотни снарядов времен Второй мировой 39
Полиция задержала подозреваемых в жестоком избиении ветерана АТО и его жены 51
После ДТП в Киеве пострадали трое полицейских 22
У киевлянина на балконе поселились 120 летучих мышей 40
На Северном мосту в Киеве ограничат движение 23
В КГГА объяснили громкий звук на Шулявском мосту, который напугал жителей 77
В Киеве водитель на внедорожнике разбил девять авто 71
В Киеве возле Шулявского моста обнаружили более 100 боеприпасов 29
В Киеве пьяный водитель фуры заехал на McDrive 18
СБУ проводит обыски по делу о хищениях при строительстве Окружной дороги Киева 40
В Киеве на Днепре затонула яхта 31
СБУ пришла с обысками в «Парус» по делу о коррупции в КГГА 42
В Киеве из-за минирования закрывали центральный ж/д вокзал 28
В Киеве полиция ищет родителей 3-летнего мальчика 30

Сегодня, 12 ноября, на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты утвердили новые правила пользования Киевским метрополитеном, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Соответствующее решение поддержали 62 депутата Киевсовета.

Отмечается, что предыдущие правила столичной подземки, которые были утверждены Киевсоветом в 1995 году, устарели и не учитывают требований законодательства о городском электрическом транспорте.

Согласно нововведениям, в столичном метро запрещено попрошайничать, расклеивать рекламу, заниматься агитацией, осуществлять предпринимательскую деятельность, громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах. Кроме того, проведение массовых мероприятий на станциях метро также под запретом.

Для безопасного передвижения пассажиров с недостатками зрения, разрешается проезд с собакой-поводырем. Животное должно иметь ошейник, намордник, специальное удостоверение и должно пройти обучение в условиях метрополитена.

Спортивное снаряжение (лыжи, санки, коньки, велосипеды и т.д.) перевозятся исключительно в чехлах. Также надлежащая упаковка нужна для садового инвентаря, саженцев, рыболовных снастей.

Пассажиры метро обязаны иметь опрятный внешний вид. Вход в подземку будет запрещено частично одетым пассажирам, а также без обуви, или в нижнем белье. Также нельзя передвигаться на самокатах, роликовых коньках и скейтах.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги