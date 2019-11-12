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Признание Православной Церкви Украины Элладской и Александрийской Православными Церквями, может вызвать новый виток гонений на каноническую Церковь в Украине.

Фото: «Фома»

Об этом заявил церковный историк, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко информационному агентству «РИА Новости».

«Конечно, ПЦУ будет чувствовать себя на коне после таких действий греческих иерархов, и, конечно, это может утихшую было кампанию по захвату храмов и шельмованию канонической Церкви опять стимулировать. Вполне можно ожидать нового витка гонений», - отметил церковный историк.

Радикальные и националистические организации ввиду своей поддержки ПЦУ посредством участившихся попыток захватов храмов и церковного имущества Украинской Православной Церкви, а также провокаций в СМИ могут усилить давление на Президента Украины Владимира Зеленского.

«Попытка Зеленского умиротворить ситуацию в стране наталкивается на сопротивление внутренних радикальных сил. Но, я думаю, что и извне их подогревают, так что ничего хорошего, к сожалению, спрогнозировать не получается», - подчеркнул Владислав Петрушко, комментируя межконфессиональные конфликты в Украине.
ForUm

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