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Патриарх Александрийский Феодор II помянул главу Православной Церкви Украины на богослужении на Кипре, несмотря на просьбы кипрского епископата.

Фото: 

Об этом сообщает греческое издание «Ромфея».

Сегодня на Кипре во время патриаршей Божественной литургии по случаю торжеств 1400-летия с даты успения святого Иоанна Милостивого, патриарх Александрийский  помянул главу ПЦУ Епифания.

«В течение последних 24 часов велись споры о том, будет ли патриарх Феодор поминать главу ПЦУ несмотря на то, что ранее кипрские архиереи попросили не делать этого. Первоначально предполагалось, что поминать будут только Константинопольского патриарха Варфоломея и Предстоятеля Кипрской Православной Церкви Архиепископа Хризостома II», - отметили в греческом СМИ.

Патриаршая Божественная Литургия не транслировалась ни по телевидению, ни по радио.

Как сообщалось ранее, Александрийский Патриарх признал ПЦУ и заявлял, что его решение не приведет к расколу среди Поместных Церквей.
ForUm

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