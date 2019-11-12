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Новые храмы Украинской Православной Церкви освящены в Тульчинской, Одесской, Хмельницкой и Черновицко-Буковинской епархиях Украинской Православной Церкви.

Фото: Одесская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Тульчинской епархии, 8 ноября митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан совершил освящение и Божественную литургию в храме преподобного Алексия, человека Божия, в селе Мытковка Тростянецкого района Винницкой области.

«В селе Криничное Болградского района Одесской области 8 ноября митрополит Одесский и Измаильский Агафангел возглавил Великое освящение и Божественную литургию в храме великомученика Димитрия Солунского. Архиерей вручил церковные награды настоятелю и благодетелям, трудами которых был возрожден разрушеный в советское время храм», - сообщили на сайте Одесской епархии.

В городе Измаил Одесской области 10 ноября митрополит Агафангел освятил храм  великомученика Георгия Победоносца Настоятелю храма протоиерею Виталию Кулачинскому был вручен орден святого равноапостольного князя Владимира ІІ степени.

В городе Волочиск Хмельницкой области 9 ноября состоялось освящение храма в честь пророка Божия Илии. Чин совершил митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский Антоний, сообщили в пресс-службе Хмельницкой епархии УПЦ.

Как сообщает Черновицко-Буковинская епархия на своей странице в Фейсбук, 10 ноября митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий  освятил храм преподобного Иова Почаевского в селе Милиево Вижницкого района Черновицкой области.
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