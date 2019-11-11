В современном информационном обществе социальные сети и различные мессенджеры призваны быстрее передать информацию, тем самым люди перестают учиться грамотно выражать свои мысли.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал преподаватель Киевской Духовной Академии протоиерей Владимир Долгих «Фома в Украине».

«Основная причина затронутой проблемы кроется в процессах глобализации. Сегодня, как никогда раньше, стираются культурные и национальные различия. Для современного человека обязательным навыком является знание английского языка. В образовательном процессе с самого начала родной язык явно «пасует» перед своим западным «собратом». Такое, пусть даже не осознанное, пренебрежение и позволяет с легкостью «впитывать» сленговые слова независимо от их происхождения», - отметил Владимир Долгих.

По словам преподавателя КДА, в связи с особенностями украинского образования, в котором важную роль заменяет тестирование, а не изложение своих мыслей в виде сочинений и изложений, а также с возросшей роль социальных сетей как основного средства коммуникации между людьми, теряется не только красота речи, но и уровень владения родным языком.

«В постоянных переписках большинство людей не утруждает себя грамматикой, стилистикой и пунктуацией. Главное как можно скорее донести информацию, а в каком виде - это уже дело десятое.



Нельзя не сказать, что богатство языка впитывается через чтение классической художественной литературы, но многие читать сегодня не любят. Всех засасывают «пожиратели времени» в виде разных виртуальных групп и подписок, а потому до книг руки попросту не доходят», - подчеркнул Владимир Долгих.

По мнению преподавателя Киевских духовных школ, важно не ограничиваться языковыми навыками, приобретенными в школе, а постоянно повышать свой уровень владения языком.

«Беритесь за художественную или философскую литературу, ведите дневник, излагайте в нем свои мысли и переживания о прочитанном или увиденном. Пробуйте писать какие-нибудь заметки, статьи или рассказы, давайте их читать своим близким, и тогда, я думаю, уровень вашего владения языком начнет заметно расти», - посоветовал Владимир Долгих.