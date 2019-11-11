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В Свято-Успенской Почаевской лавре в день памяти преподобного Иова, игумена Почаевского, 10 ноября, состоялись праздничные богослужения.

Фото: pochaev.org.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Почаевской лавры, на торжества прибыли тысячи паломников.

В этот день были совершены две Литургии в Свято-Преображенском соборе: ранняя в 05.00 утра и в 09.00.

Праздничное богослужение во время поздней Литургии возглавил митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор. Ему сослужили представители епископата и духовенства.

После завершения Литургии состоялся крестный ход по территории лавры, и святые мощи преподобного Иова были перенесены в Пещерный храм, где они постоянно почивают. В Пещерном храме состоялся молебен, и была прочитана молитва перед святыми мощами преподобного. Также владыка наместник поздравил всех с праздником.

«Ежегодно, в этот день на святую Почаевскую гору приходят тысячи православных паломников, чтобы засвидетельствовать свою любовь к преподобному игумену Почаевской лавры и помолиться вместе с ним и с братией.

В этом году праздник совпал с воскресным днем. Поэтому служба памяти преподобного была совмещена с воскресной службой. Это еще более украсило и усугубило церковное торжество», - отмечают в пресс-службе Почаевской лавры.

Накануне праздника, в субботу вечером состоялась всенощная, которую возглавил митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор. Во время утрени был исполнен нараспев акафист преподобному Иову, паломники прикладывались к нетленным мощам и были помазаны святым елеем.
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