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1 ноября в Одесской области в порту Черноморск в грузе свежих томатов из Турции обнаружили карантинный организм.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В 23,5 тонн помидоров из Турции была обнаружена южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta Meyr.) Зараженный груз вернули в страну-экспортер.

«С целью недопущения подобных случаев в страну-экспортер — Турцию будет отправлена нотификация о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины», — сообщили в ведомстве.
ForUm

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