Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Луганской области.

Подозреваемый в грабеже Вадим Байдак (1997 года рождения) убежал 8 ноября, когда его пытались доставить в СИЗО в город Старобельск. Мужчина был ранее судим.

Парень был одет в светло-коричневую куртку с капюшоном, черные спортивные штаны (сзади на штанах белые полосы, горизонтальные, ниже колена) и черные кроссовки.

В полиции призвали всех, кто владеет информацией о разыскиваемом, сообщить его местонахождение по телефонам: 066-164-51-55, 066-920-84-57 или по телефону 102.