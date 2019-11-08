Православные украинцы в соцсетях выразили возмущение по поводу признания Православной Церкви Украины Александрийским Патриархом Феодором, назвав этот поступок предательством Православия.

Фото: Центр информации УПЦ

Пользователи социальных сетей написали об этом на официальных страницах Центра информации УПЦ в Фейсбук и Инстаграм.

В Фейсбук украинцы напомнили о том, что в прошлом году Патриарх Феодор приезжал в Одессу, чтобы выступить в поддержку УПЦ. Тогда Патриарх уверял, что признает только Украинскую Православную Церковь и ее Предстоятеля Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

«Кроме как предательство это назвать нельзя», - пишет Надежда Янковая.

В свою очередь Зоряна Савчук недоумевает: «Он же приезжал в Одессу год назад и всем присутствующим с амвона говорил, чтобы держались канонического Православия во главе с Митрополитом Онуфрием. Видео есть. Иуда».

«Чуть больше года назад Патриарх Александрийский Феодор II приезжал к нам в Одессу на торжества памяти святого Кукши Одесского, где сослужил с нашим Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием. Я лично был на этих торжествах. Своими ушами слышал, как Патриарх обещал сделать все возможное, чтобы достучаться до Варфоломея и вразумить его. Жалко получать от таких личностей нож в спину. Грустно видеть, как меняется мнения спустя год», - отметил Влад Йешл.

Павел Жураковский опубликовал фото, на котором Патриарх Феодор приветственно целует Митрополита Онуфрия в Одессе, процитировав Евангелие: «Иуда! целованием ли предаешь Сына Человеческого? (Лк. 22:48)».

«Бог ему судия, а нам просто больно», - написала Наталья Качан.

«Печально. Боюсь, что в мировом Православие произойдёт раскол. Надеюсь, что не будет как в 1054 году», - пишет Артур Комаровский.

«Православная Церковь не юридический орган, потому признание блудника или убийцы нормальным человеком, никак не меняет сути людей, блудник остался блудником, а убийца остался убийцей. Тоже самое с отпавшими, если он не покаялся и не возвратился в Церковь, то признание ничего не меняет, а даже усугубляет положение отпавших. Ведь они лишены покаяния, вместо него в их души входит гордыня и надёжно проложен маршрут в погибель», - подчеркнул Сергей Деревянко.

«Плохо. Всемирное Православие еще больше раскалывается», - написала Галина Шпаркая.

Светлана Галамай цитирует слова апостола Павла: «Дух Святой предает анафеме даже Ангелов, если бы они стали благовествовать иначе, внося что-либо новое (Гал.1:8)».

«Это раскол. ПЦУ - это раскольническая банда. Истинной церковью есть УПЦ», - заявил Руслан Жуковский.

«Идет очистка. Православные это должны понимать, а своих чад Господь не оставит. А эти, которые предали веру, будут за это перед Богом отвечать!», - отметила Татьяна Кицан.

«Господи, дай нам сил выстоять в вере!», - пишет Александр Григоренко.

«Пусть Господь судит, но мне такое решение Патриарха непонятно», - пишет Татьяна Олейник.

«Жаль. Избранные прельщаются», - отметила Фотиния Бевзюк.

«Не помню, кто сказал, но слова были такие: не бойтесь врагов извне, бойтесь внутри Церкви, "рога растут изнутри»! Правдивые слова. Бог ему и нам всем судья», - пишет Оксана Присяжная.

«На зло злом не нужно отвечать, а добром. И будем молиться пусть Господь образумит их от раскола, а нас укрепить в нашей вере. Господи помилуй и сохрани Блаженнейшего Митрополита Онуфрия!», - написала Полина Галакт.

«Пока все обсуждали признание ПЦУ Элладской Церковью, предательский ход конем сделала Александрия. Беда. Но последнее слово - за Господом Богом», - подчеркнул Александр Лапшин.

«К этому, к сожалению, идет, деньги решают, и нет ничего странного, а нам нужно стоять в канонической вере, мы хорошо знаем, что мы малое стадо, ибо прельстятся даже избрании», - отметила Татьяна Кицан.

Татьяна Снежко считает, что «это вдвойне предательство! Как его принимали в Одессе, все литургии совершал с Блаженнейшим вместе! А теперь признать самосвята украинским митрополитом! Жуть. Господи помилуй, что же это делается!»

«Не хочется верить. Иуды ничему не научились и не перевелись», - возмущена Татьяна Маслова.

«Все прогинаются под изменчивый мир», - пишет Владимир Бондаренко.

«Слава Богу, что Христос основал Церковь. Слава Богу, что мы понимаем, где истина. Он предупреждал, что когда второй раз придет, то обрящет ли веру. Мы здесь временно. Дай Бог, остаться верными Ему до конца», - отметил Андрей Брезгин.

«Дожить до смерти почти и предать Христову Церковь! Бедный, бедный!», - пишет Елизавета Шпирук.

В Инстаграм на официальной странице Центра информации УПЦ пользователи увидели в факте признания ПЦУ знамение апокалипсиса.

«Приближается апокалипсис. Вот что я думаю», - написала пользователь соцсети под именем annagloc503.

«Скажу вам больше, во Львовской области ПЦУ уже активно ходят к католикам и это не только люди, но и священники, нам многое не договаривают, все близится к концу, и это очень страшно», - отметила olha_semchuk.

«Можно говорить много, но истина одна: Митрополит Онуфрий - наш Предстоятель. Пусть дают хоть 200 Томосов раскольникам, нам все равно. Будем верны в малом, Бог нас поставит верными над большим», - подчеркнул vik_tor1o.

«Даже не верится. Когда он посещал Одессу, говорил, что нужно держаться Митрополита Онуфрия, а тут... Жаль, очень жаль», - написал maks_03_17.

«Предатель», - считает mkksimbashchuk.

«Неужели и патриархи не ведают что творят? Господи помилуй!», - написал пользователь ivoitenko.

«От кого, от кого, но от него не ожидали. Может неправда?», - надеется pililpivdma.

Как сообщалось, Патриарх Александрийский Феодор II помянул главу Православной Церкви Украины Епифания как Предстоятеля Православной Церкви Украины за Божественной литургией.

Главный секретариат Патриархии Александрии и всей Африки распространил официальное сообщение о признании Томоса об автокефалии ПЦУ и включении имени Епифания в диптих для поминовения.