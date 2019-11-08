Личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани в начале года приложил немало усилий для того, чтобы бывший генпрокурор Виктор Шокин получил американскую визу, но так и не преодолел сопротивление Госдепа.

Об этом рассказал на допросе в Конгрессе в рамках процедуры импичмента Джордж Кент, чиновник Госдепа, отвечающий за отношения с Украиной, сообщает «Европейская правда».

Его допрос состоялся в октябре в закрытом режиме, а в ночь на пятницу Конгресс рассекретил и опубликовал полную стенограмму допроса дипломата.

Кент рассказал, что в январе 2019 года Джулиани обратился в Госдепартамент по электронной почте с жалобой на то, что бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин не может получить американскую визу.

«Джулиани требовал визу. Он хотел, чтобы Шокин получил визу», – передал дипломат содержание этого обращения. Учитывая политический вес Джулиани, в переписке с ним была задействована верхушка дипломатического ведомства, вплоть до помощника госсекретаря Вэсса Митчела, который курировал Европу и Россию. Кента также включили в дискуссию, потому что он разбирался в украинской тематике и в 2015-2018 годах работал в Киеве заместителем посла.

«Утверждалось, что Шокин хотел приехать в США, чтобы поделиться информацией о коррупции в посольстве США. Но, зная Шокина, я был убежден, что это полный бред, и на самом деле он просто хотел отомстить за то, что остался без работы», – добавил Джордж Кент.

Дипломат пояснил Конгрессу, почему выдача визы украинскому генпрокурору была невозможной.

«Шокина мы прекрасно знали, и знали не с лучшей стороны. И мы считаем, что ни при каких обстоятельствах не должна выдаваться виза тем, кто точно причастен к растрате средств американских налогоплательщиков. ...Существовал широкий международный консенсус о том, что он – типичный украинский прокурор со стилем жизни, несопоставимым с его зарплатой, который так и не привлек к ответственности никого из хорошо известных преступников», – рассказал он.

Получив отказ от Госдепа, Джулиани позвонил в Белый дом и попытался надавить на дипломатов через аппарат президента. Из-за «интереса из Овального кабинета», то есть лично со стороны Трампа, должностные лица Белого дома взяли этот вопрос в работу, но получив разъяснения от дипломатов о том, кто такой Виктор Шокин, согласились с Госдепом.

«Насколько мне известно, Шокин так и не получил визу и не попал в США», – рассказал Кент.