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Действия и высказывания министра культуры относительно религиозной политики в Украине поколебали надежды верующих на соблюдение законов и прекращение дискриминационных действий относительно Украинской Православной Церкви.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в своем Телеграм. Владыка обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, комментируя недавние высказывания министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского.

«Государственный чиновник в своих действиях руководствуется советами людей, чуждых и враждебно настроенных Украинской Православной Церкви, а в высказываниях допускает бездоказательную клевету о якобы имеющем место влияния на УПЦ другого государства», - отметил митрополит Лука.

По мнению владыки, министру стоит обратить внимание на «беззакония, которые творятся на местах, когда при поддержке чиновников у общин УПЦ отнимают храмы, насильно захватывая имущество, избивают людей».

Митрополит Лука подчеркнул, что глава министерства выражает некорректное мнение относительно некоторых положений канонического права и высказывает ряд суждений, которые являются сугубо внутренним делом Церкви, а не темой политических дискуссий, что в целом способствует потере доверия к власти и Президенту.

Владыка напомнил Владимиру Зеленскому его обещания о том, что он, как Президент, не будет делать ничего, разделяющего страну и указал на инициативу, высказанную министром о возможном переименовании УПЦ.

«Разве не разделением на своих и чужих является инициатива, поддержанная Бородянским, о переименовании Украинской Православной Церкви в Русскую Церковь в Украине? Все прихожане нашей Церкви, являются гражданами Украины и разделают с ней все свои горести и радости. Нас хотят сделать изгоями в собственной стране», - отметил митрополит Лука.

Владыка призвал Президента выполнить свои обещания и «войти в историю Украины, как Президент миротворец, а не враждотворец».

Как сообщалось ранее, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский дал интервью, в котором рассказал о своем видении межконфессиональных взаимоотношений в Украине.
 
ForUm

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