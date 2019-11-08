Подготовленный Германией законопроект о смягчении Газовой директивы Европейского союза для газопровода «Северного потока-2» не будет одобрительно воспринят ЕС и может быть обжалован в суде.



Об этом заявил торговый представитель Украины - заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, сообщает УНИАН.

«Максимум, чего достигнет Германия и Еврокомиссия таким саботажем - так это того, что будут продолжительные судебные процедуры, которые также заблокируют «Северный поток-2» в ситуации тотальной неуверенности. Судебные процессы между Европейской комиссией, правительством Германии, Польшей, Украиной… Между многими», - сказал он.

По мнению Качки, такая инициатива Германии не будет одобрена Еврокомиссией, которая имеет весомый голос в таких вопросах. «Инициатива Германии - не совсем в том направлении, какое закладывала Украина и Европейская Комиссия. Не думаю, что это будет одобрительно воспринято. Все равно идет речь об имплементации директивы, и Еврокомиссия тут имеет весомый голос и у нее есть четкая позиция по поводу того, как этот проект должен внедряться», - добавил он.

Напомним, немецкая правящая коалиция разработала новый закон, который должен защитить строящийся газопровод «Северный поток-2» от усиленных правил обновленной газовой директивы ЕС.