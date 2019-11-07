Константинопольский патриарх не может называться главой Православной Церкви и единолично решать ее проблемы.

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Об этом заявил митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, комментируя свою встречу с делегацией Фанара, как сообщает Православие.ру.

«Сербская Церковь сейчас говорит Константинопольской патриархии, что не может больше кто-то один принимать решения в Православной Церкви, без относительно того Константинопольский это или Белградский архипастырь», - отметил сербский архиерей.

По мнению митрополита Амфилохия, важные вопросы, касающиеся православной Церкви в мире, нужно решать соборно.

«Проблемы вставшие сегодня перед Православной Церковью могут быть решены только Вселенским всеправославным собором. Константинопольский патриарх не вправе называть себя главой Православной Церкви, как это написано в украинском томосе. У Церкви есть только один глава - это Христос», - подчеркнул митрополит.

В Белграде в октябре состоялась встреча комиссии Константинопольской патриархии с Патриархом Сербским Иринеем , членами Священного Синода и другими архиереями Сербской Церкви, на которой сербские иерархи призвали не усугублять ситуацию, возникшую по вине Константинопольского патриарха.