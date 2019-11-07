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Донорские акции по сдаче крови священниками Украинской Православной Церкви проходят на постоянной основе.

Фото Александрийской епархии

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Александрийской епархии, священнослужители Кировоградской области приняли участие в сдаче крови в рамках акции «Сдай кровь - спаси жизнь».

«Раз в три месяца каждый имеет возможность приобщиться к благородному делу. На сегодняшний день уже постоянно принимают участие священники, военнослужащие и неравнодушные жители города», - отметили в епархии.

Как сообщалось ранее, акции по сдаче крови для больниц священниками УПЦ в Кировоградской области начали проводиться с 2017 года по инициативе архиепископа Александрийского и Светловодского Боголепа (Гончаренко).

«Владыка призвал всех, кому позволяет здоровье и физические возможности, не остаться в стороне от этой ситуации, ведь это возможность своим поступком дать возможность кому-то жить, радоваться своим детям, родителям», - сообщили на сайте епархии.

Донорские акции постоянно проходят в Запорожской, Одесской, Белоцерковской, Мукачевской, Ровенской и других епархиях Украинской Православной Церкви.
ForUm

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