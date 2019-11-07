Во Всехскорбященском скиту Свято-Успенской Святогорской лавры 6 ноября митрополит Арсений возглавил богослужение в честь престольного праздника.

Фото: svlavra.church.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Святогорской лавры, в храме в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» был отслужен водосвятный молебен Божией Матери с акафистом.

Перед Литургией у ворот обители архипастыря торжественно встречали насельницы скита, сотни прихожан и паломников.

В этот день в скиту было совершено две Божественных литургии. Ранняя — в нижнем храме в честь преподобного Сергия Радонежского. Поздняя Божественная литургия - в верхнем храме одного из двухъярусных скитских храмов, в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Ее возглавил митрополит Святогорский Арсений, которому сослужили братия Лавры и духовенство из Харьковской и Владимир-Волынской епархий.

Говоря о евангельском чтении, посвященном повествованию о сестрах Лазаря Марфе и Марии, владыка объяснил, почему на праздники Божией Матери читается именно этот отрывок Священного Писания.

«Потому что Божия Матерь сопрягла эти две добродетели — деятельное христианство и христианство духовное, созерцательное. Царица Небесная — Она и Молитвенница — честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим, Которая предстоит у Престола, денно и нощно молясь за род человеческий […], но и деятельной любовью Она нас, детей своих, не оставляет», - сказал митрополит Арсений.

После Божественной литургии, православные совершили крестный ход с иконой Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Накануне, 5 ноября, митрополит Арсений возглавил праздничное полиелейное богослужение в Свято-Успенском соборе Лавры.