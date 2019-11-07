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Кризис в мировом  Православии может решить проблемы, которые давно назревали в Церкви.

Фото: unn.com.ua

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич рассказал в эфире «Першого Козацького».

«Любой кризис -это начало разных возможностей. Этот кризис, в который вошло Православие общемировое, который должен помочь Православной Церкви решить те проблемы, которые не решены, вылечить те болезни, которые задавлены, хронические болезни, особенно если это приведет к Всеправославному собору», - подчеркнул спикер УПЦ.

Кризис, который возник из-за признания ПЦУ, является трагедией и проблемой, но сейчас есть возможность у Поместных Церквей собраться для соборного обсуждения возникших споров.

«Если смотреть стратегически, то сложившаяся ситуация может привести к Всеправославному собору или вообще исцелению Тела Церкви от этих проблем в той или иной мере. Необходимо молиться и думать о созыве Всеправославного Собора», - отметил спикер УПЦ.

По мнению замглавы ОВЦС, общество устало от церковных споров и невмешательство в церковные дела власти дает возможность Церкви выполнять свои прямые задачи.

«Сейчас общество уже устало от этих проблем, от этих споров церковных. В принципе, очень хорошо, что власть и общество оставили Церковь в покое. Потому что времена спокойные, или относительно спокойные - это времена, когда развивается наша Церковь», - добавил протоиерей Николай.

Замглавы ОВЦС отметил, что решение части архиереев Элладской Православной Церкви относительно признания ПЦУ в Украинской Православной Церкви восприняли спокойно.

«Многие греческие архиереи выступают против признания этой церковной структуры, а в Элладской Церкви Синодальная форма управления. Многие греческие епископы говорили, если наша Церковь признает ПЦУ, я никогда в своей митрополии их не буду пускать, не буду с ними сослужить», - подчеркнул протоиерей Николай Данилевич.

По мнению замглавы ОВЦС УПЦ, позиция РПЦ относительно признания ПЦУ «даёт возможность и дальше здоровым силам внутри Элладской Церкви и других Церквей сопротивляться этому вирусу греха и признания раскола».
ForUm

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