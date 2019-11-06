Президент Украины Владимир Зеленский инициирует рассмотрение Кабинетом Министров вопроса о продлении контракта на изготовление 45 БТР-4Е госпредприятием «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А. А. Морозова» (ХКБМ), входящем в государственный концерн «Укроборонпром». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Во время рабочей поездки в Харьковскую область Зеленский посетил предприятия Укроборонпрома. В частности, он ознакомился с ходом выполнения государственного заказа на 45 БТР-4Е. Их должны были изготовить еще в июне этого года.

Президента проинформировали, что из-за срыва сроков выполнения контракта 15 ноября на завод могут наложить штрафные санкции по государственным гарантиям.

Зеленский поставил задачу перед Кабмином рассмотреть вопрос переноса сроков поставки продукции.

«Состояние предприятий Укроборонпрома ужасное. Нам надо встретиться и согласовать план действий. Поручаю обеспечить продление срока выполнения контракта между Министерством обороны Украины и государственным предприятием «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова», заключенного во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 14 июля 2016 в части переноса даты окончательной отгрузки продукции до 31 августа 2020 года», - сказал Зеленский.

Решение позволит в ближайшее время закончить изготовление первых 12 бэтээров. Остальные машины должны быть готовы до конца августа 2020 года.