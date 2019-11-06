Президент Украины Владимир Зеленский посетил с визитом Харьковскую область, где представил нового председателя областной государственной администрации Алексея Кучера.

Также Зеленский выразил недоумение в связи с тем, что завод имени Малышева с 2009 года выпустил только один танк для Вооруженных сил Украины.

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство о возможной государственной измене и хищении государственных средств мэром Киева Виталием Кличко и его 2 заместителями во время застройки столицы.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что прокуроры не хотели расследовать дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Зеленский распустил Совет по вопросам свободы слова, утвержденный Порошенко, и создал свой.

Немецкая правящая коалиция разработала новый закон, который должен защитить строящийся газопровод «Северный поток-2» от усиленных правил обновленной газовой директивы ЕС.

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, народный депутат от «Слуги народа» Максим Ткаченко не исключает, что в результате возвращения под контроль Киева ОРДЛО, отдельные нынешние местные «чиновники» останутся у власти.

Кабинет Министров согласовал сроки проведения переписи населения в Украине.

«Газпром» назвал условия для нового транзитного контракта с Украиной.

Кабмин планирует сократить 1 тыс. 770 должностей в Государственной службе статистики.

В рамках расследования отдыха пятого президента Украины на Мальдивах суд предоставил следователям Государственного бюро расследований доступ к информации о суммах заработной платы, доходах и уплаченных Петром Порошенко страховых взносах за 5 лет.