Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что прокуроры не хотели расследовать дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Об это он сказал в интервью LB.ua.

Отвечая на вопрос, был ли саботаж со стороны прокуроров, которые занимались расследованием этого дела, Рябошапка ответил: «Я не буду прямо отвечать на этот вопрос. Скажу лишь, что мы поменяли группу прокуроров. В этом деле есть огромная проблема... Его не хотели расследовать».

Комментируя возможную причастностью к делу Гандзюк представителей правоохранительных органов, Рябошапка заявил, что «та среда, которая существовала во время совершения преступления, на время расследования, влияла на его результаты».

Напомним, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

Уголовное производство о нападении на Гандзюк до ноября 2018 расследовалось следователями Национальной полиции. Ими было сообщено о подозрении пяти соучастникам преступления.

В СБУ дело попало 6 ноября 2018. Было собрано достаточно доказательств и сообщено о подозрении Алексею Левину и Владиславу Мангеру, а также Игорю Павловскому в сокрытии этого преступления. Обвинительный акт по Павловскому уже рассматривается судом.

В мае текущего года Шевченковский районный суд Киева заочно арестовал криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к организации убийства. Как было установлено, Левин еще 19 августа 2018 выехал за границу.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.

30 октября ГПУ передала СБУ производство в отношении правоохранителей по делу об убийстве Гандзюк.

В СБУ заявили, что следствию известен реальный круг лиц, которые могут быть причастны к заказу убийства активистки.