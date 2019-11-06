Кабинет Министров согласовал сроки проведения переписи населения в Украине, сообщает Офис омбудсмена в Facebook.

«В правительстве, наконец, окончательно согласовали сроки проведения всеукраинской переписи населения. Она состоится в ноябре-декабре в следующем году», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Офисе омбудсмена состоялась встреча представителя уполномоченного в сфере защиты персональных данных Николая Смука с представителями Государственной службы статистики Украины, где обсуждался вопрос соблюдения требований законодательства в сфере защиты персональных данных при проведении пробной переписи населения.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в этом году правительство попытается провести частичную перепись населения.

Бюджет осуществления переписи населения в соответствии с проектом Госслужбы статистики составляет 5 миллиардов гривен.