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Кабинет Министров Украины планирует сократить 1 тыс. 770 должностей в Государственной службе статистики. Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

«Мы приняли непростое решение сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики. Также будут освобождены и переданы в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости», – написал он.

По слова министра, эта оптимизация проводится за счет сокращения подразделений районного уровня. «С учетом того, что большинство отчетов, которые компании подают в Госстат, подаются в электронном виде, поддержка этих подразделений стала нецелесообразной. Часть функций, которые выполняли районные подразделения, будут переданы на областной уровень. Кроме этого, мы планируем упростить отчеты, представляемые в Госстат, и уменьшить их количество. Об этом расскажу отдельно», – написал Дубилет.

«Хотел бы обратиться отдельно к сотрудникам, которые попали под это сокращение. Нам очень жаль, что нам пришлось идти на эти меры, но мы вынуждены это делать, чтобы перезапустить экономику Украины. Я очень надеюсь, что вы сможете найти в этой новой экономике свое место. Мы будем над этим работать вместе с обновленной службой занятости и многими другими сторонами», – подытожил он.

Напомним, Кабинет Министров сократил предельную численность сотрудников райгосадминистраций.

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявил о планах сократить штат районных государственных администраций (РГА) на 18 449 штатных единиц.
ForUm

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