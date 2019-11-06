Президент Украины Владимир Зеленский выразил недоумение в связи с тем, что завод имени Малышева с 2009 года выпустил только один танк для Вооруженных сил Украины.

«Я в шоке, что касается статистики. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили мы с вами, один танк для ВСУ. А статистика такая, что в советские времена было 900 танков в год», - сказал он в среду в Харькове на совещании по проблемным вопросам деятельности ГК «Укроборонпром», передает Интерфакс.

Зеленский указал, что на заводах ОПК есть задолженность по зарплате до четырех лет, уровень заработка сотрудников очень низкий, а зимой людям приходится работать в помещениях, где температура опускается до нуля градусов.

Президент заявил, что премьер Украины должен собрать весь кабинет министров и представителей правоохранительных органов по этой проблеме. «Чтобы мы понимали, кто у нас заказчик, почему мы для кого-то, для Таиланда танки делаем, а для Украины не делаем. Почему у нас есть прекрасные самолеты, прекрасные конструкторы, только мы ничего не производим и ничего не летает?» - задался вопросом он.

Государственное предприятие «Завод им. Малышева» - украинский производитель бронетехники. С января 2011 года по решению правительства входит в состав «Укроборонпрома» и является базовым предприятием бронетанкового кластера госконцерна, объединяющего около 20 предприятий бронетанковой отрасли. В числе наиболее крупных экспортных партнеров завода в последние годы - Пакистан, КНР, Таиланд.

Завод в последние годы в рамках решения задач диверсификации оборонного производства осваивал работы по сварке корпусов новых БТР-4 и БТР-3, производства новых гусениц для боевых машин пехоты.