Церковь является единственным институтом на земле, который по-настоящему объединяет.

Фото: Фейсбук / Епископ Виктор (Коцаба)

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом написал епископ Барышевский Виктор (Коцаба) в своем блоге на korrespondent.net.

«Церковь - это Тело Христово, а значит Её Главой является Сам Господь. В этом смысле слово «единая» имеет несколько существенных значений», - отметил епископ Виктор.

По словам владыки, «под этим словом имеется в виду внутреннее единство, поскольку Церковь - это общность верующих в Христа людей, которая уже объединена этой верой».

Архиерей УПЦ подчеркнул, что внешнего единства между людьми невозможно достичь без духовной составляющей.

Епископ Виктор отметил, что православных христиан объединяет не только вера во Христа, но прежде всего участие в Таинстве Евхаристии.

«Невозможно быть христианином и не принимать участия в Евхаристии, так как через это Таинство мы становимся едиными не только друг с другом, но и с Богом. Вот почему, когда речь заходит о каких-либо формах единства Церкви, о которых сегодня часто говорят даже политики, нужно в первую очередь помнить об объединении евхаристическом», - напомнил епископ УПЦ.

В Церкви, в отличии от общественных организаций и политических доктрин, достигается подлинное единство.

«Очевидно, что все силы этого мира сформировать и утвердить реальное единство между людьми просто не могут. В то же время, во Христе, отбрасывая все социальные, расовые, национальные, половые и любые иные отличия, достигается настоящее единство. По слову апостола Павла: "Во Христе уже нет ни эллина, ни иудея; ни мужского пола, ни женского; ни раба, ни свободного», - процитировал Евангелие архиерей.

Самое главное для христианина -единство веры вместе с Церковью и Христом.

«Самое главное - не искать ничего, кроме единства со Христом, потому что только в Нём наше спасение и жизнь вечная», - подытожил епископ Виктор.