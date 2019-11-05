Сегодня, 5 ноября, Апелляционный суд закрыл дело о наложении ареста на здание Гостиного двора, сообщает пресс-служба КГГА.



«Теперь дело за Кабмином - передать здание Гостиного двора в коммунальную собственность для его реставрации. Отдельно хочу поблагодарить общественностьь, которая поддерживала все это время город. Только вместе мы можем достичь результата», - отметил директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк.

Напомним, 8 мая 2018 года Верховный суд оставил в силе постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, которым государству возвращено здание Гостиного двора, расположенное на Контрактовой площади.

В январе 2019 года право собственности на здание «Гостиного двора» было зарегистрировано за Фондом госимущества Украины.