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Греческий митрополит запретил на церковной радиостанции своей митрополии передачи митрополита Гортинского Иеремии из-за признания Православной Церкви Украины.

Фото: Православие.ру

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, заявление митрополита Серафима Пирейского публикует сайт vimaorthodoxias.gr.

«Ни одна церковь не признает раскольников. Ни один Патриархат не признает так называемую новую церковь Украины», - сказал митрополит Серафим.

По мнению греческого митрополита, который возглавляет синодальную комиссию по ересям и сектам, признание ПЦУ наносит оскорбления всем, кто является приверженцем соблюдения Священных Канонов Церкви, а потому действия Константинопольского патриархата в отношении лишенных сана лиц являются незаконными.

Митрополит Серафим заявил, что это «оскорбление и унижение святых отцов Вселенских соборов, которые страдали за церковь».

Митрополит Пирейский назвал неканоническими «объединительный собор» и томос об автокефалии.

«Ошибочное решение греческой церкви стать вовлеченными в крайне важную проблему, к сожалению, привело к тому, что Русская Церковь исключила из диптиха имя архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима», - отметил греческий архиерей.

Владыка Серафим подчеркнул, что действия РПЦ по исключению из диптихов имен нарушителей полностью соответствуют священным канонам.

«Мы все понимаем, что война, которая объединяет с Богом, предпочтительнее псевдомира, который отделяет от Него», - говорится в заявлении.
ForUm

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