также в разделеРелигия
Верующие УПЦ отметили 10-летие обретения мощей преподобной Анастасии Киевской 7
Управделами УПЦ рассказал, как в мировом Православии отреагировали на признание ПЦУ Элладской Церковью 13
Паломники из Украины встретились с Патриархом Кириллом 11
На Житомирщине представители местной власти инициировали попытку захвата храма УПЦ 15
Опубликован список епархий Элладской церкви, куда не будут направлять паломников 12
В Кипрской Церкви заявили о нейтралитете в отношении Фанара, но Епифания не признали 15
На Буковине «крестную мать» главы ПЦУ заподозрили в краже денег из приходской казны УПЦ 18
Патриарх Кирилл прекратил общение с Предстоятелем Элладской Церкви 13
В РПЦ считают, что встречу с госсекретарем США сорвали недоброжелатели 22
На Буковине сторонники ПЦУ пытались захватить храм УПЦ 18
В Церкви рассказали, в чем отличие психического заболевания от беснования 144
РПЦ подписали документ о воссоединении западноевропейских приходов с Русской Православной Церковью 85
Юраш выступил против Польской Церкви 28
Верующие Балтской епархии УПЦ привезли Иерусалимскому Патриарху Касперовскую икону Богородицы 16
Во Львове полиция не обнаружила взрывоопасных предметов на территории собора УПЦ 16
Запорожский митрополит объяснил, почему Христос был равнодушен к политике 13
Во Львове неизвестные сообщили о минировании собора УПЦ 22
Священник ПЦУ предлагает легализировать проституцию 9

В Одессе 2 ноября, в Димитриевскую родительскую субботу, православная молодежь провела субботник на Втором христианском кладбище.

Фото: Одесская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, участники молодежных объединений Сретенского храма, храма в честь святителя Григория Богослова и мученицы Зои, а также участники Иверского отряда православных скаутов Украины привели в порядок священнический сектор кладбища.

Православные убрали листья и траву, наметили работы на будущее, так как многие оградки вокруг могил и памятники уже требуют ремонта и покраски.

Клирик Свято-Сретенского храма протоиерей Дионисий Порицкий совершил заупокойную литию.

В священническом секторе на Втором христианском кладбище Одессы покоится много священнослужителей. Это и клирики городских храмов, и преподаватели Одесской духовной семинарии. Чтобы почтить их память и поддерживать в порядке место их упокоения, православная молодежь регулярно организовывает здесь субботники, в частности, в поминальные и родительские дни.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги