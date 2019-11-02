Начальником Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области стал полковник полиции Александр Канцидайло.

Об этом сообщили на странице полиции области в Facebook.

«Сегодня, 2 ноября, в Главном управлении Нацполиции в Закарпатской области состоялось представление нового руководителя полиции Закарпатья. Им стал 42-летний полковник полиции Александр Канцидайло, который службу в органах внутренних дел начал в 1999 году оперуполномоченным», - говорится в сообщении.

Представил нового руководителя заместитель главы Нацполиции - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

На мероприятии также присутствовали народные депутаты Украины, председатель ОГА Игорь Бондаренко, заместитель председателя Закарпатского областного совета Иосиф Барто, прокурор области Владимир Гаврилюк и заместитель начальника УСБУ в Закарпатской области Дмитрий Конечный.