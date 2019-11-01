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Генеральная прокуратура Украины «взяла на контроль» расследование производства о жестоком обращении с детьми в Центре социально-психологической реабилитации в Одессе.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, в связи с резонансом и многочисленными публикациями в СМИ заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов направил прокурору Одесской области поручение по проверке обнародованных фактов.

Речь идет об избиении детей, причем не только со стороны воспитателей Центра, но и сотрудников правоохранительных органов, унижении, насилии несовершеннолетних. «Эта проверка позволит установить объективные обстоятельства, причины совершения этих бесчеловечных действий, выявить виновных лиц и как можно быстрее направить дело в суд», - отметил Мамедов.

Сейчас территориальными подразделениями органов Национальной полиции Одесской области и ГБР осуществляется досудебное расследование по уголовным производствах по фактам пыток и других нарушений прав воспитанников КУ «Центр социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской областной государственной администрации» по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 127, ч.1 ст.137, ч.3 ст. 152, ч.2 ст. 365 УК Украины.

26 октября активистка и бывшая патрульная полицейская Зоя Мельник заявила о жестоком обращении с детьми в приюте «Свитанок». По ее словам, над детьми издевались сотрудники полиции.
ForUm

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