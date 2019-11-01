В пятницу, 1 ноября, в Киеве полностью открыли движение автотранспорта отремонтированным Метро мостом через Русановский пролив. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

На мосту положили финальный слой асфальта. Современное покрытие, по словам строителей, прослужит не менее 10 лет. Также полностью отремонтировали пешеходные тротуары с обеих сторон моста. В течение двух дней специалисты завершат устанавливать отдельные металлоконструкции ограждения.

«Русановский Метро мост не ремонтировали более 40 лет. И он находился в неудовлетворительном состоянии. Во время ремонта оказалось, что необходимо заменить и внутренние металлические конструкции объекта. Здесь был выполнен очень большой объем работ. При этом мы не перекрывали движение по мосту полностью. Как уверяют строители, это был первый опыт подобных работ в Украине», - отметил Кличко.