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В Волынской области в селе Качин 31 октября архиепископ Нафанаил возглавил праздничную Божественную литургию по случаю 430-летия освящения Свято-Успенского храма.

Фото: Волынская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, во время Литургии возносились молитвы о мире в Украине и о единстве мирового Православия.

По окончании богослужения и крестного хода архиепископ посадил символическое памятное дерево на церковном дворе и наградил активных прихожан грамотами.

Владыка Нафанаил поздравил настоятеля, духовенство, прихожан и гостей с юбилеем освящения храма и подчеркну, «что древний храм - это как старый отец, который всегда ждет своих детей, чтобы уберечь их […] от различных соблазнов и опасностей. Мы, в свою очередь, как верные и послушные христианские дети должны защищать Церковь-Мать и древний храм, сохраняя их чистоту и наполняться мудростью веры прошлых поколений, переступали порог этого древнего, намоленного храма».

По окончании торжеств архипастырь вместе с духовенством совершили заупокойную литию у памятной доски погибшему воину АТО (ООС) Павляшику Николаю, и еще раз вознесли молитву о мире в Украине.
ForUm

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