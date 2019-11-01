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В Запорожье в ноябре-декабре состоится православный фестиваль «ORTHODAYS.ZP».

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, в рамках фестиваля состоятся кинопоказы, литературные вечера, встречи с молодежью, мероприятия для детей и родителей, заседания за круглым столом по историко-культурным событиям Запорожья.

В Покровском архиерейском соборе в 8 ноября в 15.00 пройдет встреча с М. Бердник, посвященная Дню украинской письменности и языка.

В ДК «Металлургов» в 13 ноября в 16.00 состоится праздник в честь Дня приходского работника с выступлением Театра поэтической песни «La Chanson».

В Художественном музее 19 ноября в 14.00 состоится выставка художественных работ «Красота Божьего творения».

В помещении воскресной школы «Радость моя» 30 ноября состоится выставка домашних любимцев, а также консультации по уходу за животными, которую проведет специалист из приюта «Дай лапу, Друг».

Также в декабре планируется проведение таких мероприятий как: рок-оперы запорожского мецената, литературный вечер днепропетровской поэтессы, кинопоказ художественного фильма.

Фестиваль «ORTHODAYS.ZP» впервые состоялся в 2014 году.
ForUm

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