31 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и вооружения БМП, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 7 обстрелов, «Север» - 8.

Вчера, 31 октября, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил, еще один - боевое травмирование.

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреляли позиции ВСУ у Луганского из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.