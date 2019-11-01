также в разделеПроисшествия
В Кропивницком грузовик врезался в авто полицейских, пострадали 2 правоохранителей 13
Боевики 19 раз нарушили режим тишины, активизировались снайперы 19
Убийство конвоира: Прокуратура открыла дело против работников СИЗО 20
На Тернопольщине юноша угнал «скорую», чтобы доехать домой 19
На Киевщине мать выбросила новорожденную дочь из окна 42
СЦКК: Боевики продолжают обстреливать Золотое 254
В реке Уж на Житомирщине – массовый мор рыбы 39
Сводки ООС: Семидневной «тишины» в Золотом перед разведением сил не было 26
Боевики обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ 24
Минздрав: В Украине уже зафиксировано 20 случаев дифтерии 48
Боевики 16 раз нарушили решим тишины, потерь среди военных нет 14
В Днипре на заводе прогремел мощный взрыв 55
В Лисичанске в пятиэтажке произошел взрыв 32
В Харькове сожгли магазин 29
Советник главы Минздрава: В Украине недостаточно сыворотки против дифтерии для всех больных 36
Задержаны подозреваемые в расстреле авто в Княжичах 25
В черниговской школе приостановили обучение из-за вспышки гепатита 19
На Одесчине малолетние брат с сестрой выпали из окна больницы 32

31 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и вооружения БМП, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 7 обстрелов, «Север» - 8.

Вчера, 31 октября, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил, еще один - боевое травмирование.

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреляли позиции ВСУ у Луганского из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги