В Евангелии заключены одни из самых сложных для правильного восприятия слова Спасителя: «Кто не против вас, тот за вас».

Фото: Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Немногие святые и богословы брались за толкование этих слов. Донести истинный смысл до верующих – сложная задача. Но всему свое время. И в нужный момент открываются скрытые смыслы.

Некоторые из толковавших слова Христа придавали им неверное значение: указание на принятие любых путей к Богу. Это недопустимое искажение слов Спасителя», - сказал митрополит.

Владыка Антоний обратил внимание на то, что в этих словах очень тонкая грань между правдой и ложью.

«Здесь проходит очень тонкая грань между ложью и Истиной, между верой и заблуждением. Нигде так легко не сойти с верного пути, как в этом опасном месте.

Истина непреклонна и незыблема, но восхождение к ней постепенное, по мере преодоления страстей, неверия и неведения. Ищущему Истину она открывается не сразу, но в таком случае, даже если человек не владеет ею в полноте, он – за Истину. Когда же человек сам упорно заблуждается, несмотря на предоставляющуюся возможность познать Истину, и сознательно распространяет ложные установки, то он против Бога и Истины», - рассказал архиерей.

Управделами УПЦ рассказал, почему верующим важно быть духовно гибкими.

«Данные слова предназначены для тех, кто способен к духовному рассуждению, кто духовно гибок и может расширять границы своего понимания и вмещения истины по мере получения новых знаний, новых откровений и духовного опыта.

Гибкость – необходимое условие духовного совершенствования. Безусловно, компромиссы не касаются верности Христу, а относятся исключительно к процессу приближения к Истине. Не следует осуждать тех, кто сражается в меру своего понимания со злом, но должно обличать тех, кто служит злу», - подчеркнул он.

Владыка процитировал слова известного святого.

«Служение Богу только тогда не в суд и осуждение, когда в нем есть покорность Ему. «Кто покорит себя Богу, тот близок к тому, чтобы покорилось ему все. Истинная покорность – в делах и поношении», – говорил преподобный Исаак Сирин. Но только тогда может быть покорность Божественному, когда есть небрежение человеческим.

«Кто небрежет о славе человеческой, тот сподобляется славы Божией», – поучал святой», - рассказал архиерей.

Владыка Антоний предложил «перенести» слова Спасителя в современную реальность.

«Что происходит сегодня? Люди, называющие себя Христовыми, выгоняют других Христовых людей из их храмов (а порой и из родных домов), бьют и оскорбляют их за верность Христу и Церкви.

Можем ли мы беззаконие и насилие назвать дорогой ко Христу? А именно так преподносят нам эту ситуацию сошедшие с верного пути наши бывшие братья во Христе, которые всеми силами пытаются нас убедить, что их откровенные насильственные действия против безусловных братьев (они не сомневаются в нашей каноничности) являются проявлением братской любви.

А по факту мы видим коварство, ненависть и желание добиться любой ценой (даже ценой жизни верующих) реализации конкретных земных планов определенной группы людей», - подчеркнул митрополит Антоний.

Он напомнил, что «Христос сказал «Кто не против вас, тот за вас» о тех, кто не действует заодно с диаволом. Кто не против Бога, тот за Бога, но кто за диавола, тот уже не служит Единому Богу».

Митрополит Антоний призвал верующих благодарить Бога за все.

«Верность Христу и Его заповедям, любовь к ближним – вот главный критерий служения Истине, остальное все от лукавого, а значит против нее.

При всей трагичности сегодняшней ситуации в связи с раздорами мы должны сохранять дух мирен и благодарить Бога за все выявленные язвы и болезни, как в своей душе, так и в церковном организме», - подытожим владыка.