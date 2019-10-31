Во Львовской и Херсонской областях Служба безопасности Украины выявила места незаконного хранения арсеналов оружия, боеприпасов и взрывчатки, сообщает пресс-центр СБУ.

В Бориславе из схрона, оборудованного в нежилом здании, правоохранители изъяли 400-граммовую тротиловую шашку, автомат АК-47, четыре гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами к ним. Тайник был обустроена вблизи нефтяных скважин. Оружие и боеприпасы были упакованы в мешки и скрыты между бетонными плитами.

Из тайника недалеко от Новой Каховки, в лесополосе, изъято восемь выстрелов к подствольному гранатомету ВОГ-25, девять гранатометных выстрелов, четыре взрывных механизма, пять окопных и кумулятивных зарядов. Также обнаружена 200-граммовая тротиловая шашка, граната и более шестнадцати тысяч патронов различного калибра.

В обоих случаях в пределах уголовных производств по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления источников происхождения средств поражения и лиц, причастных к обустройству схронов. Мероприятия по противодействию незаконному обороту оружия проводились совместно с полицией.