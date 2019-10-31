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Министерство обороны США обнародовало отрывок из видеозаписи спецоперации по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.

Видео, сделанное с воздуха, опубликовало Центральное командование Армии США. На видеозаписи видно, как некое здание окружают вооруженные люди, сообщает УНИАН.

Глава Центрального командования Кеннет Маккензи пояснил, что в этом доме в провинции Идлиб на северо-западе Сирии находился главарь ИГИЛ.

«Операция была тщательно спланирована и проведена», - завил генерал Маккензи на брифинге в Пентагоне в среду, 30 октября.

Он уточнил, что военнослужащие получили приказ около 9:00 субботы. Когда американская авиация, включая боевые вертолеты и самолеты, а также беспилотные летательные аппараты, приблизилась к месту проведения операции, по ней открыли огонь с земли неизвестные люди. Американских военных атаковали две отдельные группы, причастность которых к ИГИЛ не подтверждена. По ним был нанесен удар с воздуха. «То, что вы видите на видео, является фактическим ответом», - пояснил генерал.

Напомним, аль-Багдади был убит 27 октября во время ночной атаки американских спецназовцев на северо-западе Сирии.

По словам президента США Дональда Трампа, чтобы избежать задержания, террорист активировал пояс смертника, убив себя и двух своих детей.

Смерть аль-Багдади подтвердила экспертиза найденных на месте взрыва человеческих останков.

Его тело похоронили в море.
ForUm

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