США провели операцию, направленную против лидера Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади.

Об этом заявил агентству Reuters официальный представитель США на условиях анонимности.

Он не раскрыл детали операции и не сказал, была ли она успешной.

Официальный представитель армии США сообщил Newsweek, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе рейда.

Источник в Минобороны США заявил Белому дому, что они «очень уверены», что убитой особо важной целью был именно аль-Багдади, но окончательная проверка этой информации пока не завершена.

Высокопоставленный чиновник Пентагона рассказал редакции журнала, что сверхсекретная операция проводилась в провинции Идлиб в Сирии, где расположен последний оплот Исламского государства.

По его словам, «произошла короткая перестрелка, когда силы США вошли в комплекс, и затем аль-Багдади покончил с собой, взорвав пояс шахида». Согласно источникам в Пентагоне, «в ходе рейда никто не пострадал, но две жены аль-Багдади были убиты, возможно, в результате взрыва пояса».

В своем Twitter в ночь на воскресенье, 27 октября, американский лидер написал: «Только что произошло нечто очень важное».

Обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин предположил, что сообщение Трампа может иметь отношение к операции, которую международная антитеррористическая коалиция провела в Сирии.

«Похоже, это связано с рейдом в северном Идлибе, Сирия, где силы возглавляемой США коалиции, преследовали особо важную террористическую цель. Пока нет подтверждения, но ходят слухи, что это может быть аль-Багдади», — написал Рогин в Twitter.