В Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре состоялось заседание Комиссии по канонизации святых при Священном Синоде Украинской Православной Церкви.

Фото Херсонской епархии

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Херсонской епархии, на заседании были рассмотрены материалы, касающиеся канонизации в лике местночтимых святых игумении Серафимы Корецкой (+1663) (Ровенская епархия) и установления празднования в честь Вилийской иконы Божией Матери «Знамение» (1889) (Ровенская епархия).

После изучения материалов, они были переданы для рассмотрения в Священный Синод Украинской Православной Церкви.

***Игумения Серафима Корецкая (в миру княжна Корецкая) - основательница и первая игуменья Корецкого Воскресенского монастыря на Волыни в первой половине XVII века.

Вилийская икона Божией Матери - образ, чудесным образом явившийся под земли в Вилии (Ровенская епархия) в доме крестьянина Николая Остапчука.

26 марта 1891 икона была торжественным крестным ходом с песнопениями перенесена из дома крестьянина в местный храм.